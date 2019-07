Snapchat franchit les 200 millions d'utilisateurs et signe un nouveau trimestre dans le vert

© Ink Drop / Shutterstock.com

Snapchat engrange utilisateurs et revenus

Une version Android accompagnée de succès

Qu'elle semble loin cette époque oùétait en souffrance. Après une année 2018 ô combien compliquée, la cuvée 2019 semble être de bien meilleur goût pour l'un des réseaux sociaux préférés des jeunes. En dévoilant son (très bon) bilan trimestriel, Snapchat a fait une annonce symbolique mais témoin de la croissance continue de la plateforme : le cap symbolique des 200 millions d'utilisateurs quotidiens a été franchi.Alors qu'il en comptait 190 millions au premier trimestre 2019 , soit une, et une hausse de 8% sur un an. En termes de recrutement, le réseau social a même réalisé le deuxième meilleur trimestre de son histoire, après le second de 2016.Ce gain d'utilisateurs actifs n'est pas isolé et s'est répercuté sur les revenus de Snap Inc. La firme a généré unsur ce dernier trimestre, en. Le média social est même parvenu à réduire sa perte nette de 98 millions de dollars, qui n'est plus que de 255 millions de dollars. Ces annonces ont clairement réconforté les investisseurs, qui ne s'attendaient pas à de tels résultats. Ce 24 juillet, l'action du groupe était en hausse de près de 15%, dépassant le seuil des 17 dollars.Cette embellie de Snapchat est à mettre au crédit de la, désormais 20% plus rapide et 25% plus légère que la précédente. Les utilisateurs de cette dernière version font preuve d', avecpar rapport à la génération précédente. Le taux de rétention des personnes qui ont lancé Snapchat pour la toute première fois a, lui, augmenté pour la première fois (+10%).Lesde Snapchat (ces effets de caméra en réalité augmentée) contribuent aussi à la bonne forme de l'application. 200 millions de Snapchatters ont joué avec les Lenses dès les premières semaines. À la fin du mois de juin, le réseau social comptait 500 000 objectifs créés par sa communauté via l'appli Lens Studio.En parallèle, le réseau social a lancé Snap Games, pour faire jouer ses utilisateurs entre eux ; et continue de développer Snap Kit, un ensemble d'outils de développement qui permettront aux partenaires de Snapchat d'intégrer les fonctionnalités de la plateforme à leurs services.