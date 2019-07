Une faille dans iMessage capable de faire planter les iPhone dévoilée

Le retour du message qui fait planter les iPhone

Source : 9to5google

Et c'est Project Zero, une équipe de Google dédiée à la recherche de failles informatiques, qui a découvert un bug concernant. Il suffisait d'envoyer un message précis pour faire planter n'importe quel iPhone !Car oui : ce n'est pas la première foisest découvert chez. Un épisode récurrent dans l'histoire de la firme de Cupertino qui doit mettre cette dernière dans l'embarras. Surtout lorsque l'on sait qu'à l'origine de cette découverte, c'est une équipe de Google.C'est Natalie Silvanovich qui aura mis le doigt sur ce fameux message permettant de « freeze » un iPhone, le rendant inopérant face au toucher sur l'écran tactile. Même en redémarrant le smartphone,: autant dire un problème de taille. La seule solution est une restauration au travers d'iTunes.Project Zero laisse à la firme de Cupertinopour combler cette faille avant de la dévoiler. Nul doute qu'Apple s'empressera de corriger ce bug avec la prochaine mise à jour iOS.