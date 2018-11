Le premier LG sous Android One ressemble à un LG G7... en moins bien

LG G7 One : un écran QHD+ de 6,1? et un Snapdragon 835 sous le capot

LG présente également le G7 Fit, une itération encore plus modeste

Lese pose comme un smartphone milieu de gamme, au sein de la même enveloppe qui recouvre le flagship de la marque : le G7.Pour rappel, Android One est une versionet non modifiée par une surcouche constructeur (autrement dit une version stock d'Android), facilitant ainsi le déploiement des mises à jour par Google sur les appareils.Peu probable, néanmoins, de le voir débarquer dans nos contrées.étant, comme son homologue, dédié en grande partie aux pays émergents.Si aucune fenêtre de lancement, ni fourchette de prix n'a été communiquée par la marque, le G7 One devrait logiquement se situer sous la barre des 500€. Du moins, au regard de la fiche technique, on ne peut que l'espérer.En effet le G7 One n'embarque pas exactement une configuration de dernière fraîcheur. L'appareil de 6,1 pouces (avec encoche) est équipé d'une dalle QHD+, d'un seul appareil photo arrière de 16 MP (ouvrant tout de même à f/1.6) et d'un Snapdragon 835 qui, s'il offre encore de solides performances, commence à dater.Question stockage, le G7 One disposera de 32 Go, extensibles via carte SD.En complément de son G7 One, c'est un autre petit nouveau qui fera son arrivée dans la famille G7 : leCelui-ci conserve l'aspect extérieur de son grand frère, mais tournera sous Snapdragon 821 et disposera d'un APN légèrement moins lumineux, n'ouvrant qu'à f/2.2.Quelques jours après l'annonce du Samsung J2 Core , LG entre lui aussi dans la course aux smartphones à prix doux à destination des pays en développement.