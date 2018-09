Pas loin d'être dans le futur, LG dévoile des écouteurs traducteurs

Des écouteurs « translate-friendly »

Admettez qu'il y a plus naturel que d'hurler « Ok Google » dans son micro en pleine conversation. Conscient du problème,a pensé à inclure un bouton dédié àdirectement sur ses nouveaux écouteurs tour de cou (ou « neckbud » en anglais).Une idylle qui se renouvelle donc entre Google et LG. En effet un bouton spécialement dédié à l'assistant est présent sur le LG G7 Outre les fonctionnalités inhérentes à Google Assistant, l'ambition de LG avec sesest de développer l'utilisation de Google Translate par son biais.Idéal lors d'un déplacement dans un pays étranger, où une simple pression sur le bouton dédié permet d'invoquer l'assistant Google, qui se chargera de jouer aux interprètes.En addition, LG a également levé le voile sur une déclinaison de ses écouteurs : le. Sa particularité est de disposer d'un haut-parleur en mono en supplément. L'idée étant de pouvoir passer des appels sans pour autant bloquer les bruits ambiants.Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie, ni étiquette tarifaire n'a été communiquée par LG. Nul doute que nous en apprendrons plus lors de l'IFA, qui se déroulera du 31 août au 5 septembre à Berlin. La firme y tiendra par ailleurs un stand sur lequel les badauds pourront s'essayer aux nouveaux écouteurs.