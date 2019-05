VivaTech 2019 - AMY (RATP), l'appli qui utilise les ultrasons pour alerter les piétons d'un danger

(Crédits : YouTube Benjamin Charles)

La lutte contre le phénomène des "smombies"

Benjamin Charles (Crédits : Alexandre Boero)

Une alerte instantanée diffusée par le biais d'ultrasons

Une utilisation qui ne nécessite pas de connexion ni de réseau

À son entrée dans la zone dangereuse, l'usager-piéton est immédiatement prévenu du danger imminent (Crédits : YouTube Benjamin Charles)

Un déploiement potentiel au-delà des transports publics

Des accidents impliquant des utilisateurs de smartphone et des véhicules surviennent tous les jours en France. En Corée du Sud, où le phénomène est le plus fort, des solutions sont prises. En Italie et aux États-Unis, des moyens plus répressifs (amendes) ont été mis en place pour susciter l'attention des usagers. En Allemagne et aux Pays-Bas, des bandes lumineuses sont installées au sol pour les feux tricolores, mais cette solution n'est pas suffisante puisqu'elle nécessite d'avoir les yeux vers le sol, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque vous écoutez de la musique. L'application, présentée à, pourraitTel est le constat dressé par, une solution propulsée par la start-up(qui a co-développé le produit), qui s'est associée à la Régie autonome des transports parisiens.Présentée à l'occasion du salondu 16 au 18 mai à Paris, où Clubic était présent, la solution se destine àsi vous vous trouvez sur leur passage, et à devenir, pour une plus large diffusion. La méthode de diffusion de l'alerte pourrait en surprendre plus d'un., nous indique Benjamin Charles., qui tourne en tâche de fond,, en faisant remonter dans vos oreilles ledu tramway, qui va détourner votre attention de la musique et du smartphone, pour vous pousser à réagir face au danger signalé, pour éviter un potentiel accident.L'avantage d'AMY est que son utilisation ne nécessite pas de connexion ou de réseau particuliers. La solution est. Rien de bien sorcier donc.Le plus basique et simple des smartphones va par conséquent être en mesure de recevoir cette alerte. Avec l'objectif de sauver des vies. Le plus possible., nous indique Benjamin Charles, qui confirme une rencontre récente avec, qui aurait montré son intérêt sur cette solution., avance-t-il à juste titre.Alors que le dispositif a été testé sur la ligne de tramway T7, au mois de novembre sur une ligne de bus Trans-Val-de-Marne (TVM) mais aussi sur un passage à niveau au mois de décembre, une nouvelle expérimentation va être menée sur la ligne T8 au mois de juin., nous prévient-on.L'utilité d'AMY peut s'étendre bien au-delà des transports en commun gérés par la RATP.. Celle ou celui qui s'engagera sur le passage clouté recevra l'alerte selon ce qu'indique le feu tricolore. Même chose pour, où le boitier ne sera pas installé dans le véhicule mais directement sur le passage à niveau, qui lorsque la barrière s'abaissera, émettra un ultrason. Une extension au niveau des voitures électriques et autonomes est par ailleurs envisagée.Avec un temps de réponse immédiat (), AMY peut entrevoir un développement intéressant, avec, soutient Benjamin Charles.