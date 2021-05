Facebook désactive le compte de Signal après une publicité alertant sur l'utilisation des données personnelles

Avec pour principal cheval de bataille la sécurité et la protection des données de ses utilisateurs, Signal s'est creusée les méninges pour préparer sa prochaine campagne publicitaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est loin d'être passée inaperçue pour le premier concerné.

En effet, le service de messagerie instantanée a tout simplement décidé de cibler, à partir de posts conçus pour être publiés sur Instagram, ni plus ni moins que le détenteur du réseau social : Facebook.

Une idée assurément originale inspirée de la manière dont les publicités sont personnalisées lors de leur apparition sur vos fils d'actualité. Parmi les posts préparés par Signal on pouvait retrouver, par exemple : « Tu as reçu cette publicité car tu es comptable public certifié et tu te trouves dans une relation libre. Cette publicité utilise ta géolocalisation pour voir que tu te trouves actuellement à South Atlanta. Tu aimes les soins de peau naturels et tu es fan de Cardi B depuis le premier jour ».