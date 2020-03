Une IA donne vie à un remaster (non-officiel) en 4K de Star Trek: Voyager

Un remaster 4K (non officiel) pour Star Trek: Voyager

Source : Engadget

Série culte pour de nombreux fans de SF,a compté un total de sept saisons entre 1995 à 2001. Elle devrait bientôt pouvoir être visionnée en 4K, via un remaster non officiel.En effet, grâce à la magie du, un fan, Billy Reichard, a décidé de remasteriser cette série culte en 4K, en commençant avec un premier extrait qui a été mis en ligne sur YouTube. C'est la synchronisation audio qui a posé le plus de souci pour obtenir cette version.À noter que la remasterisation en 4K d'un seul épisode nécessite pas moins de six heures de travail. Au total, la série compte pas moins de 172 épisodes de 45 minutes chacun. Il faudrait donc environ 1 032 heures pour traiter tous les épisodes de la série...