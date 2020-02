Un trailer pour Tales from the Loop, la série de SF d'Amazon inspirée par l'art d'un peintre

Une série de science-fiction prometteuse

Le show de science-fiction d'Amazon, normalement composé de huit épisodes, profite d'une jolie équipe derrière la caméra...Notamment produite par Matt Reeves (l'homme derrière la dernière trilogieet prochainement),est directement inspirée des peintures acclamées de l'artiste suédois Simon Stålenhag . Ses œuvres, qui insèrent des éléments fantastiques dans une version alternative de notre monde moderne, ont eu un tel succès à partir de 2013 qu'elles ont par la suite donné naissance à un jeu de rôles, puis à cette série signée Amazon Prime Video.Si le scénario de cette dernière reste encore bien vague (mais, à première vue, cela ressemble beaucoup à une anthologie), on sait tout de même que l'on suivra les «» de celles et ceux qui habitent au-dessus de la Boucle (, donc), une machine qui «».Outre Nathaniel Halpern () au scénario, côté casting on relève les présences de Jonathan Pryce (), Paul Schneider () ou encore Rebecca Hall ().