La série Code Quantum pourrait-être ressuscitée par NBC

Vers un Code Quantum 2.0 ?

Un reboot pour Peacock

(ouen VO), diffusée pour la première fois en 1989, pourrait en effet être «».La tendance actuelle est incontestablement aux reboots, remakes et autres suites en tout genre. Surfant sur cette vague, le directeur des programmes de NBC, Jeff Bader, a laissé sous-entendre qu'une nouvelle version den'était pas à exclure.Rappelons que la série narre les aventures du docteur Samuel Beckett, dont l'esprit se retrouve dans le passé à la suite d'une expérience. Dès lors, il se met à voyager dans le temps pour réparer certaines erreurs du passé, sans jamais vraiment savoir à quelle époque il est envoyé. La série originelle compte 91 épisodes et a été diffusée sur NBC de 1989 à 1993.Evidemment, c'est la future plateforme de streaming Peacock qui pourrait accueillir cette nouvelle série, le service de NBC ayant déjà confirmé les «» d'autres titres très populaires commeou encoreCette nouvelle série qui ne devrait cependant pas permettre le retour (du moins dans leurs rôles respectifs) de Scott Bakula et Dean Stockwell, le premier étant en contrat avec, tandis que le second, aujourd'hui âgé de 83 ans, se fait très rare à l'écran depuis quelques années.NBC devrait dévoiler davantage de détails concernant sa plateforme Peacock dans le courant de cette semaine, et notamment les différentes formules d'abonnement proposées. Il se murmure qu'un abonnement gratuit, incluant de la publicité, serait de la partie, aux côtés d'un abonnement «» à 10 dollars par mois.