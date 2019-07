Le trailer de Westworld saison 3 infiltre les robots dans la société humaine

Un trailer riche en promesses

Un début d'année crucial pour HBO

Source : Engadget

Afin de marquer les esprits, un casting prestigieux a été recruté.À l'instar de Netflix aveca profité du Comic-Con de San Diego pour dévoiler une nouvelle bande annonce de la troisième saison de. La vidéo, qui fait pratiquement trois minutes, divulgue des éléments scénaristiques, dont le fait que les robots vont se retrouver dans le monde réel. Une partie de l'action devrait également se dérouler dans, ayant cette fois pour thème la Seconde Guerre mondiale.De nombreux acteurs célèbres apparaîtront dansl'année prochaine. On sait que le comédien récompensé aux Emmy Awards,) sera présent, et le françaisapparaît aussi dans ce trailer inédit. Il y jouera vraisemblablement le rôle d'unmême si nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet pour l'instant.. HBO n'a pas encore annoncé de date précise. Cependant la série pourrait bien servir de porte étendard au lancement de la plateforme HBO Max , le service de SVOD devant débarquer sur nos écrans au printemps prochain.