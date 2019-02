Vince Gilligan, le créateur de la série, travaille sur un film Breaking Bad

« L'histoire d'un homme kidnappé dans sa quête de liberté »

Source : The Hollywood Reporter

Le Hollywood Reporter nous apprend aujourd'hui que, scénariste de X-Files avant de devenir showrunner deet de son spin-off Better Call Saul, préparerait un long-métrage dédié à la franchise.Les détails sont, sinon minces, pratiquement inexistants concernant le projet de film Breaking Bad. Tout juste sait-on que le film «», rapporte le Hollywood Reporter.Si ce semblant de pitch fait irrémédiablement penser à la situation dans laquelle se retrouve le personnage d'Aaron Paul dans les dernières saisons de Breaking Bad, on ignore encore si le casting original de la série, ou de Better Call Saul, sera impliqué dans ce long-métrage.On en profite pour indiquer que Better Call Saul a été renouvelée pour une cinquième saison. Sortie prévue courant 2019.