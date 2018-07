Une intégrale de Kaamelott à venir pour octobre

Mise à jour :

Modifié le 06/07/2018 à 13h40

Kaamelott est de ces séries portées par une horde de fans sans cesse en demande d'informations et de contenus. Or, si les saisons de la série sont toutes disponibles en DVD, on attendait encore une intégrale réunissant l'ensemble des livres dans un seul et même coffret.C'est par la publication de la vidéo ci-dessous sur le compte YouTube d'Alexandre Astier, interprétation de l'Ouverture de Kaamelott par l'Orchestre National de Lyon, dont il est le compositeur que l'on apprend que la bonne nouvelle :Les fans des « petits pédestres » et autres « semi-croustillants » ne sauraient que trop s'en réjouir en attendant la sortie prochaine du prochain film attendu à priori pour 2019.Les coffrets semblent être déjà en précommande en blu-ray et en DVD à la Fnac.