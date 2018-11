La TwitchCon s'exporte en Europe et aura lieu à Berlin en 2019

© TwitchCon

Le programme précis n'a pas encore été détaillé

Source : TwitchCon

Ainsi, la TwitchCon européenne posera ses valises en Allemagne, et plus précisément à Berlin, au CityCube les 13 et 14 avril 2019. Cette version du salon reprendra les grands axes de son homologue aux USA, puisqu'un vaste espace pourra être parcouru par les visiteurs et de nombreux streamers feront le déplacement pour l'occasion.Il sera possible d'assister à des conférences en compagnie des divers invités et d'autres animations seront communiquées dans les semaines qui viennent. Twitch a choisi Berlin car il s'agit d'une ville située au cœur de l'Europe, et donc facile d'accès pour (presque) tout le monde. Les billets d'avion à destination de cette capitale sont généralement abordables.Fort de son immense succès aux États-Unis, la TwitchCon va tenter de s'imposer également sur notre continent. L'édition 2018, qui s'est déroulée à San Jose en Californie, a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes.