Salon de Francfort : Cupra Tavascan, un concept-car électrique très agressif

Une sportivité assumée

Une dose maîtrisée de numérique

Plus qu'un SUV, c'est le déploiement une image sportive... et plus premium

Peut-être connaissez la marque Cupra « division » sport de Seat qui a donné naissance à quelques véhicules tels que laou encore l'Ateca Cupra, mais aussi à quelques concept-car . Parmi eux, le, le premier modèle 100 % Cupra - la Leon et l'Ateca étant des produits Seat. Voici pour la petite histoire... qui donne visiblement naissance à un grande aventure. En effet, le constructeur espagnol présente sur son stand à Francfort un autre concept-car : leComme toujours chez Seat, ce nouveau véhicule doit son patronyme à un nom de village espagnol situé dans la province de Lleida, en Catalogne. Des airs de campagne, tranquille, verdoyante, avec lequel le Tavascan partage tout au mieux son côté écolo qu'on peut attribuer à l'électrique - toutes considérations mises à part quant à la production de l'énergie.Car pour le reste, l'engin revendique plutôt un caractère imposant et sportif. Ses dimensions (4,63 x 2,9 x 1,6 m) comme ses lignes très acérées ne sont pas franchement caricaturales de voiturette sage qui sillonne les routes de campagne.Dans le plancher de l'auto, on trouve un pack de batterie 77 kWh promettant une autonomie convenable de 450 km. A condition toutefois d'adopter une conduite tranquille, car les deux moteurs, installés sur chaque essieu pour réaliser une transmission intégrale, développent tout de même 225 kW (306 ch). Dernière donnée technique, le 0 à 100 km/h est abattu en 6,5 secondes, selon le constructeur.A l'intérieur, le Tavascan tient les codes dans un concept-car, mais ne sombre pas dans l'excès. Il est habillé de nombreuses LED qui apportent un peu de chaleur et de modernisme à l'habitacle.A l'avant, un large écran 13 pouces prend en charge les fonctions multimédias alors qu'une autre dalle de 12,3 pouces se charge de l'instrumentation derrière le volant. Notez toutefois que la planche de bord est dessinée sous la forme d'une aile, pour donner une sensation d'une ligne d'horizon flottante... comme si le tableau de bord était suspendu à l'intérieur.En fait, si Tavascan affiche globalement un tempérament plutôt maîtrisé, c'est que de l'aveu même de Luca De Meo, Président de Seat avec qui nous avons échangé à l'occasion d'une interview, le financement nécessaire à la réalisation de ce concept-car n'a été accordé que sous réserve que les équipes soient en mesure de produire un véhicule qui sera très proche du modèle de série.Si vous pensiez que dans la hiérarchie du groupe Volkswagen, la marque Cupra se positionne sous la marque Seat, vous vous trompez. A la manière de DS et Citroën, Cupra prend le lead. Alors pas sur Volkswagen en revanche dans la plupart des pays, mais toujours selon Luca De Meo, Cupra permet au constructeur de se positionner au-dessus de Volkswagen dans beaucoup de marché, notamment au Mexique. Sur certains marchés, Cupra permettrait à Seat de réaliser de meilleurs résultats financiers.Attention toutefois, pour le président de la marque, les choses vont bien pour Seat. La marque est en passe d'enregistrer sa quatrième année consécutive de record historique. A fin août, le constructeur aurait écoulé 25 000 véhicules en France, soit l'équivalent des ventes pour toute l'année 2017. Une bonne position donc pour la marque au sein du groupe VW.Pour Luca De Meo, «(ndlr : hybride, plug-in hybride, électrique, etc.)». Par ces propos, le président veut bien sûr parler des nouvelles normes concernant les émissions de COqui représentent un véritable enjeu pour les constructeurs, avec la mise en place d'amendes (très lourdes), et qui font beaucoup parler ici à Francfort.C'est fort de cette position que le patron de Seat est très confiant en l'avenir de Cupra, qui lui permettra de se distinguer et de proposer des véhicules un peu plus haut de gamme que Seat et à la philosophie différentes de celle de Volkswagen.Le Tavascan, par exemple, utilise la même plateforme que le Volkswagen ID. Crozz, mais avec un ADN à la sportivité plus affirmé - c'est le fameux slogan « Auto emoción ». On a hâte de voir ce que sera le premier véhicule électrique de série qui sera issu de ce concept Tavascan.