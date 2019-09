Salon de Francfort - Mercedes ESF, un impressionnant SUV autonome dédié à la sécurité

David Nogueira

Tester des outils de communication

Un siège auto connecté

Un robot prend soin de votre sécurité

», ou. Voilà comment le constructeur allemand a baptisé son SUV autonome électrique dédié à la recherche et développement des outils de sécurité du constructeur. En fait, ESF - qui est conçu sur une base du Mercedes EQC, SUV 100% électrique du constructeur - est ici présenté à Francfort dans sa quatrième version, et les précédentes itérations ont permis de mettre au point des technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans les véhicules de série de la marque.Sur ce sujet, la philosophie reste la même... sauf que la présence des outils dédiés à la conduite autonome est de plus en plus importante.On retrouve ainsi sur ce SUV tous les capteurs nécessaires à la conduite autonome : caméras, lidar, radars à courte et longue portée... rien ne manque.De fait, l'originalité est ailleurs, du côté de la calandre notamment. ESF intègre là un très large bandeau de 2000 LED qui, par le biais d'un code couleur, permet de communiquer avec certains usagers de la route. Faire communiquer le véhicule autonome avec un piéton qui attendrait pour traverser n'est pas chose facile sans échange visuel entre le conducteur et ledit piéton.Ces LED passeront au vert pour indiquer qu'il peut alors s'engager sur la chaussée et traverser.Plus impressionnant encore, le concept ESF utilise ses capteurs et dispositifs lumineux pour assurer la sécurité des piétons dans des situations spécifiques que nous connaissons tous pour les dangers qu'elles représentent.Par exemple, si un piéton s'engage devant l'ESF, que celui est à l'arrêt, mais qu'il détecte qu'une voiture est à l'approche sur la voie d'à côté, il utilise ses LED en façade et ses pleins phares pour éclairer le piéton et allume ses lumières sur les lidars en orange pour notifier le danger.Outre ces fonctions de communication avec l'extérieur, Mercedes teste aussi à bord d'ESF des dispositifs de sécurité adressés cette fois-ci aux passagers... et plus particulièrement aux enfants.Cela commence par un concept de siège auto qu'on nous décrit comme étant connecté au véhicule. Les technologies de pré-tension des ceintures de sécurité qui s'activent en cas de danger ne sont pas nouvelles chez Mercedes, mais elles sont cette fois-ci étendues aux accessoires. En l'occurrence, le constructeur a imaginé un siège auto sur lequel les sangles permettant de maintenir le bébé pourraient elles aussi se tendre (sans doute avec une force adaptée à leur physique de bébé) pour être sûr que celui-ci ne risque rien en cas d'impact.Sécurité et surveillance aussi puisque Mercedes pousse un peu plus loin le concept en intégrant dans le siège des capteurs permettant de surveiller la température et le rythme cardiaque du bébé. En cas de problème, le conducteur peut être alerté par un message. Enfin une caméra est également prévue pour que les conducteurs les plus anxieux. Grâce à un retour vidéo à l'avant, elle permet de rouler l'esprit tranquille lorsque le siège auto est installé dos à la route.Enfin, toujours à l'intérieur, de nouveaux airbags permettent de sécuriser les passagers en cas de chocs avec de nouvelles protections assez impressionnantes. L'airbag conducteur enveloppe désormais toute la planche de bord devant lui. Le passager avant est lui totalement enveloppé par des airbags qui se déploient de chaque côté du siège.Le passager arrière est lui aussi mieux protégé avec un airbag dont la structure tubulaire permet d'accueillir et d'entourer la tête du passager en cas de projection vers l'avant. Selon Mercedes, contraintes sur la tête et les cervicales seraient réduite de 30%.Dernier pilier de la philosophie ESF, la sécurité des zones dangereuses. Imaginez la situation : en cas d'accident, vous êtes malheureusement trop sonné, en état de choc ou malheureusement, blessé et n'êtes pas en condition pour sécuriser votre position en plaçant un triangle de signalisation.Et bien après la fonction d'appel d'urgence automatique désormais disponible sur les véhicules, il y a mise en sécurité à l'aide d'un robot. C'est en tout cas ce qu'à imaginer Mercedes en intégrant un petit robot autonome qui pourrait s'extraire d'un compartiment situé sous le coffre pour aller installer un triangle de signalisation plus en amont de l'accident sur la route.L'auto, de son côté, déploie également un triangle de signalisation sur son toit.Tous ces dispositifs ne sont pas près d'arriver sur les véhicules en série, mais certains d'entre eux pourraient bien faire leur entrée sur la future Mercedes Classe S. On a hâte...