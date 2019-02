Google ferme Schaft, son unité de développement de robot bipèdes géants

Une vente inachevée

Une activité assez discrète

En juin 2017, Alphabet, la maison-mère de Google, révélait une transaction imminente avec l'entreprise japonaise SoftBank, pour le rachat de ses deux filiales de robotique :et. Un an plus tard, la dernière fait finalement l'objet d'une fermeture.Inexplicablement, la vente de Schaft, contrairement à celle de Boston Dynamics, n'a jamais été finalisée. D'après des informations de TechCrunch , il semblerait que certaines conditions prévues dans l'accord n'aient pas été remplies, sans plus de précisions. Schaft est donc restée dans le giron d'Alphabet. Mais le groupe avait depuis changé son fusil d'épaule au sujet de la conception de robots et se concentrait désormais sur les bras robotiques.Pour éviter la fermeture, Alphabet s'est mis en quête d'un repreneur, en vain. La maison-mère a indiqué qu'elle allait aider les équipes de Schaft à rebondir vers un nouvel emploi, sans doute loin de Google.Schaft restera donc comme un élément prometteur de l'industrie de la robotique, mais qui sera resté dans l'ombre de Boston Dynamics. Les deux startups avaient été acquises par Google en 2013, au cœur d'un vaste rachat d'entreprises du secteur. Fondée au Japon, Schaft s'était notamment distinguée cette année-là en remportant le Robotics Challenge de la DARPA (agence américaine consacrée de défense).Depuis, la filiale avait continué ses travaux, mais de façon beaucoup plus secrète que Boston Dynamics, toujours prompte à dégainer des vidéos de ses robots. Le premier modèle de Schaft n'avait d'ailleurs été révélé que plusieurs années après son rachat Les secours ne pourront donc pas bénéficier du concours de ces robots, pour venir en aide aux victimes. Heureusement, il reste les chiens et les insectes cyborgs