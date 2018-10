LaFinEstProche Des robots en fabriqueront d'autres dans l'usine d'ABB à Shanghaï

La plus avancée des usines robotisées au monde

Un logiciel conçu pour les interactions homme/machine

Source : ABB News Center

Vous souvenez-vous de? Ce robot, qui avait créé la sensation en s'improvisant chef d'orchestre, va maintenant utiliser ses talents pourdans la future usine dequedécrit comme étant «».Située proche du campus de robotique de Shanghaï, cette usine devrait être opérationnelle dès 2020. Son objectif est de produire des robots pour la Chine ainsi que pour l'exportation dans d'autres pays asiatiques. L'empire du Milieu augmente en effet de plus en plus sa main-d'œuvre de robots pour venir concurrencer les pays où le coût de production est très faible. Par ailleurs, on peut noter que le salaire minimum des travailleurs chinois a largement évolué ces dernières années avec une hausse de 300 % entre 2005 et 2016 selon une étude d'Euromonitor, ce qui au final amène la Chine à perdre en compétitivité. L'augmentation du parc de robots pourrait donc être une bonne solution pour pallier à cette problématique.L'entreprise suisse a également développé une plateforme logicielle nommée, son but est de permettre une bonne coordination des (quelques) humains et des robots afin de travailler ensemble en toute sécurité au sein de l'usine.Les robots fabriqués dans cette usine seront amenés, notamment, à rejoindre des chaines d'assemblage de véhicules ainsi que des unités de production de nombreux appareils électroniques. ABB estime qu'en 2017, un robot sur trois vendu dans le monde était destiné à la Chine, soit près de 138 000 unités. Un chiffre qui va très certainement gonfler dès que cette usine entrera en production d'ici 2020.Un centre de recherche et développement devrait aussi voir le jour à proximité de la fabrique de robots afin de développer des technologies basées sur l'intelligence artificielle. De plus, ABB a signé un accord avec la ville de Shanghaï afin d'apporter sa contribution au développement industriel et technologique de la région.