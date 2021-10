Demons of Asteborg : vous n'avez aucun souvenir de ce jeu SEGA Mega Drive ? C’est normal…

Comme indiqué un peu plus haut, Demons of Asteborg se veut donc avant tout un jeu Mega Drive, et c'est aussi là l'une de ses principales qualités. En effet, si le jeu est disponible sur Nintendo Switch et Steam, c'est bien pour la console de SEGA qu'il a été pensé, et c'est forcément sur celle-ci que l'on prendra le plus de plaisir, et que l'on sera également le plus à même de pardonner certaines lacunes… Qui seraient nettement moins pardonnables s'il s'agissait d'un jeu « classique » proposé uniquement sur l'eShop et Steam.