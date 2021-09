Rocket Knight Adventures : humour de cochon et hit intemporel sur SEGA Mega Drive

Précisons pour l'anecdote qu'à l'instar d’autres jeux à l’époque, Rocket Knight n’est pas toujours le même selon les versions. En effet, la déclinaison japonaise du jeu dispose notamment d’une introduction très différente des versions américaine et européenne. De la même manière on note des disparités en termes de difficulté, entre les modes « Easy » et « Hard » sur la version européenne, « Normal » et « Hard » sur la version nippone, et « Children », « Easy », « Normal » et « Hard » sur la version américaine. Via un code, on peut accéder aux modes « Very Hard », et même « Crazy Hard » sur les versions japonaise et européenne.