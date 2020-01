Reddit : l'usurpation d’identité bannie... sauf dans le cadre de la satire

© Tero Vesalainen / Shutterstock

Reddit prend les devants

Garder la Russie à l'œil ?

Une ligne jaune difficile à définir

Source : The Verge

Préparer Reddit pour les enjeux à venir et prendre des mesures contre la désinformation. À quelques mois du début de la présidentielle américaine, le forum ne veut pas être accusé d'avoir contribué à berner les masses. À cette fin, la plateforme sévit de manière préventive contre l'usurpation d'identité avec, en ligne de mire, le cas des deep-fake : ces vidéos trafiquées à grand renfort d'intelligence artificielle.», détaille notamment Reddit dans sa nouvelle politique.Ce changement de cap mérite d'être nuancé en cela que les usurpations d'identité ne représentent jusque là que 2,3 % des violations de la politique de Reddit ayant conduit à un ban en 2018. Dans le classement des violations les plus courantes, l'usurpation d'identité se classe d'ailleurs avant-dernière sur cette même période, et ce de l'aveux même du groupe.Comme l'explique un modérateur cité par, l'objectif de Reddit serait toutefois de «». À l'approche des élections américaines, le partage massif de deep-fake à caractère politique sur le service, pourrait contribuer à influencer l'opinion d'une partie de la population outre-Atlantique. Un contexte, proche de celui auquel Facebook a été confronté en 2016, que Reddit souhaite éviter.Cet enjeu est par ailleurs d'autant plus important pour le forum, qu'il avait annoncé en 2018 avoir identifié 944 compte suspectés d'être liés à l'Internet Research Agency, un programme russe dédié à la diffusion de propagande sur le web.Fait intéressant, Reddit explique dans sa nouvelle politique vouloir préserver les contenus satiriques et / ou parodiques ayant recours à l'imitation. Une ligne jaune que la plateforme pourrait avoir du mal à tracer clairement, d'autant plus dans le cadre de vidéos trafiquées.Reddit explique que pour parvenir à séparer le bon grain (la simple plaisanterie donc) de l'ivraie, ses modérateurs seront invités à juger les contenus par rapport à leur contexte. Une tâche qui pourrait, dans les faits, s'avérer ardue.