Tencent est maintenant capable d'intégrer des publicités dans un film ou une série

Des publicités dans le décor

Wow! Worth watching this. China's largest video platform #Tencentvideo (97M paying China subscribers) will begin inserting extra ads into movies/series that didn't exist in the original. #computervision pic.twitter.com/qltsQz9jdF — Matthew Brennan (@mbrennanchina) October 15, 2019

Source : Twitter

Le service promet une immersion totale, s'intégrant parfaitement dans le décor d'une scène.La publicité ne dure que 45 secondes, cumulant les exemples. Un homme tient un gobelet dans sa main. Sans que la scène ne soit coupée, celui-ci change, comportant désormais la mention d'une marque. Un bus passe, son flanc est blanc : une publicité y est incrustée. L'intérieur d'un logement est présenté, et un pan de mur est dépourvu de décoration : une publicité y est incrustée. Et ainsi de suite, chaque exemple mettant en avant le caractère naturel et réaliste de chaque incrustation, qui ne coupe jamais l'action en cours.Matthew Brennan, un écrivain spécialisé dans les technologies mobiles chinoises, a relayé l'information, sans préciser si ces annonces seraient cliquables ou non. Difficile de déterminer également si ces publicités, qui sont gérées par une intelligence artificielle, peuvent être ajoutées à la volée, par exemple durant unCette technologie a été conçue par Mirriad, une société de marketing par l'IA avec laquelle Tencent a signé un contrat de deux ans. Pour le moment, elle doit être uniquement testée sur la plateforme vidéo de Tencent, un site recensant 900 millions d'utilisateurs mensuels et près de 90 millions d'inscrits. Si la période d'essai s'avère concluante (en d'autres termes, si l'incrustation de publicité ne donne pas de résultat choquant ou gênant pour le spectateur), ce service pourrait être proposé sur d'autres plateformes.