Le FBI cherche à investir dans de nouveaux outils de surveillance des réseaux sociaux

Renforcer la surveillance pour plus de sécurité

La liberté en question

Source : Bitdefender

Pour s'attaquer aux factions terroristes, et plus largement aux différentes menaces qui déstabilisent la sécurité du pays, lesouhaitepermettant de recouper des informations sur ces espaces d'échanges, de recrutements et d'organisations qui se nichent parfois auDans un communiqué paru ce mois-ci, le FBI a faitavec une société proposant des services pointus de surveillance des médias. Le Bureau d'investigation du Ministère de la Justice américaine a ainsi déclaré qu'il souhaitait «». Cette initiative a pour but de trouver des, jugés insuffisants face aux menaces existantes.Dans lequi détaille la proposition émise par le département de la Justice, le FBI affirme que : «». L'aboutissement de ce projet serait donc de permettre deet de contrer le développement des différentes formes de communication utilisées par les organisations criminelles.Concrètement, l'outil devrait permettre aux spécialistes de l'investigation de se voiret à certaines données des utilisateurs de Facebook Instagram , et autre réseaux sociaux. Des informations telles que les identifiants et adresses IP des internautes, mais aussi les, comme les adresses email ou les numéros de téléphone, pourraient être consultées. Les tags, les lieux visités et tous les autres renseignements jugés utiles pourraient également être surveillés, tout comme l'intégralité de l'historique des personnes soupçonnées.Bien que le Bureau exprime sa volonté de, il semble néanmoins légitime que les citoyens américains s'interrogent. Les nouveaux outils de surveillance pourraient avoir pour conséquence d'entraver de manière importante lades internautes. Comment, en effet, mettre en place une surveillance plus poussée des groupes et individus suspects, sans violer en même temps les libertés individuelles ? Une question morale qui fait débat dans nos sociétés modernes, et particulièrement dans ce pays où la liberté individuelle est considérée comme la plus fondamentale des valeurs.