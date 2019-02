Trump pourrait bannir Huawei des réseaux américains dès cette semaine

De l'importance du timing... et de montrer la voie

"Atténuer les risques liés au déploiement de la 5G"

. C'est en ces termes qu'une source anonyme de Politico, proche de l'administration, a décrit la situation en cours à Washington, alors quefait de son opposition économique à la Chine l'un des axes primordiaux de sa présidence. Exclure officiellementdes infrastructures télécoms américaines serait par ailleurs un moyen pour le locataire de la Maison-Blanche, et ses proches conseillers, d'envoyer un message fort à l'industrie télécom dans sa globalité.Au-delà du signal que la signature de ce traité pourrait envoyer aux acteurs clés du secteur, bientôt rassemblés à l'occasion du prochain MWC, c'est le leadership économique et politique des États-Unis que Donald Trump chercherait également à consolider - ou à rétablir - auprès de ses partenaires européens alors que la prépondérance de Huawei sur le vieux continent s'accentue d'année en année.", note la source de Politico. "", poursuit-il.Paul Triolo, consultant pour l'Eurasia Group, analyse lui aussi la signature de cetcomme comme un enjeu de tout premier ordre en termes de politique extérieure. "" dans les meilleurs délais, indique-t-il.Contactée par Politico,, contrairement à Garrett Marquis, porte-parole du Conseil américain de sécurité nationale. "" a-t-il pour sa part précisé.Le Département d'Etat, suit cette même logique, lit-on dans l'article de Politico. ", explique ainsi Rob Strayer. "".Pendant ce temps, et d'un point de vue plus commercial, le message adressé à l'Europe serait de temporiser. "", a déclaré une source proche de l'industrie télécom, également contactée par Politico, en évoquant le cas européen.Enjeu géopolitique d'ampleur, le développement de la 5G à l'échelle mondiale pousse le gouvernement Trump a considérer toutes les cartes qu'il a en main... même les plus radicales lorsqu'il s'agit de faire impression. On apprend par exemple que Mike Pompeo - lui-même - aurait fut un temps prévu de se rendre sur le MWC pour y appuyer la cause américaine. Une chose est certaine, le MWC revêtira cette année une dimension politique rarement égalée.