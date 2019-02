Emmanuel Macron appelle à une plus stricte régulation d'Internet

Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

La survie d'Internet grâce à la régulation ?

L'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace

Le 13Forum sur la gouvernance de l'Internet (IGF) se tient pour la première fois à Paris. Ce rendez-vous lancé par l'ONU est l'occasion parfaite pour Emmanuel Macron d'exposer sa vision de l'Internet de demain. «».Selon le Président de la République Française, Internet est une évidence menacée au niveau de sa structure, de ses contenus et de ses idéaux. Emmanuel Macron a ainsi dressé un un constat digne d'un diagnostic médical. «» a expliqué le chef de l'Etat., voilà pour la liste des maux.Emmanuel Macron veut faire émerger une vision européenne du Web, entre «». Le Président de la République veut des règles de régulation entre instances publiques et entreprises, avec la société civile et les ONG.Dans son viseur : les plateformes qui hébergent des contenus frauduleux ou trompeurs. Entre le statut d'éditeur et celui d'hébergeur, Emmanuel Macron veut cibler les diffuseurs, dont la responsabilité est souvent minimisée.Pêle-mêle, de nombreux sujets ont été évoqués lors de son discours :. Des textes de loi en préparation ? Non, c'est sans doute avec la participation volontaire de grands acteurs que l'évolution se fera.Un appel signé par des Etats et entreprises a été émis, baptisé « L'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace ». Il s'agit selon la présentation accessible dans les trois pages du document d'une «».Toutefois, rien de concret n'y est présenté.