France : une loi pour lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux ?

« Les designers de ces expériences font tout pour créer des dépendances »

Youtube et Facebook, vers des mesures préventives

. C'est en ces termes que Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au Numérique, a répondu à Élizabeth Martichoux lors d'un entretien diffusé sur les antennes de RTL lundi matin, à propos de l'addiction des réseaux sociaux observée ces dernières années. Et de revenir quelques instants sur la vision du gouvernement Philippe, à travers laquelle se dessine une potentielle loi venant encadrer les plateformes comme Facebook, Youtube et compagnie., précise l'homme politique, qui ne manque d'ailleurs pas de rappeler la stratégie des entreprises propriétaires des réseaux sociaux :Faisant probablement référence à la technique de l' A/B Testing mise en place par Facebook, Mounir Mahjoubi relativise quelque peu ses propos en évoquant une prise de conscience dans le monde entier. Mais surtout, le membre du parti En Marche souhaite écouter le peuple français et dégager des problématiques capables de changer notre vision des écrans et des réseaux sociaux., a-t-il ainsi déclaré.Pour comparer la gravité de la situation, M. Mahjoubi prend l'exemple de l'addiction aux jeux d'argent et des mesures prises au cours des dernières années pour contrecarrer ce problème. Aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, les compagnies comme Facebook et Google mettent progressivement en place des fonctionnalités à même de nous faire prendre conscience de notre consommation parfois excessive.Sur Youtube, une option vous indique par exemple le nombre d'heures passées à regarder des vidéos (à condition de l'activer), alors que Facebook et Instagram vous informent du temps total connecté à leur application. Des initiatives appréciées par le secrétaire d'Etat au Numérique, mais qui semblent quelque peu insuffisantes à ses yeux. De là à voir débarquer une loi en ce sens, il y a encore du chemin.