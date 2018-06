USA : eBay lance une campagne de dons pour réunir les familles séparées

Les géants du numérique, tous dans le même sens

Help reunite families. Give directly to organizations providing aid to parents and children in need. https://t.co/IrN7aOVCrq pic.twitter.com/qRmx5WFHpm — eBay (@eBay) 21 juin 2018



Lancée après les attentats du 11 septembre 2001, la plateforme caritativevient de mettre en ligne une nouvelle campagne baptiséeConséquence directe de la crise des migrants à la frontière américaine, la campagnepermet de faire un don à des organisations caritatives mobilisées sur le sujet. Le vice-président et responsable de la communication d'eBay, Dan Tarman, précise ainsi que. Parmi les organisations énumérées :, qui défend les intérêts des enfants migrants non accompagnés ;, qui apporte des aides juridiques et sociales aux migrants détenus ; ou encore, grand cabinet d'avocats qui soutient les gens dans le besoin en Amérique.eBay assure ne pas prendre d'engagement politique, mais indiquer vouloir rester conforme à ses valeurs et aux droits de l'homme, de la sécurité et du bien-être des enfants.Le géant du e-commerce rejoint donc la liste des autres poids-lourds du numérique, comme Amazon, Google et Microsoft, qui ont aussi décidé de s'opposer à Donald Trump et à sa politique migratoire.