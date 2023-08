L'État du Wisconsin a voté une augmentation des taxes sur les véhicules électriques

Le choix de cette croissance de la taxe a de quoi étonner, puisque de l'autre côté de la table, les frais d'immatriculation pour les véhicules à essence (85 dollars) et les véhicules hybrides (75 dollars) ne bougent pas, et deviennent en conséquence plus abordables. « Je ne veux pas dissuader les gens de faire le choix [d'acheter un véhicule électrique] », s'est inquiété le représentant démocrate Evan Goyke.

Les États-Unis restent un pays particulier parmi les pays riches quant à la question des véhicules électriques. Alors qu'ils sont vus par des ensembles aussi différents que la Chine ou l'Union européenne comme des alternatives intéressantes aux moteurs à explosion, la première puissance mondiale réfléchit à travers le prisme de sa division politique.

Ainsi, si le gouvernement fédéral démocrate pousse à l'adoption massive de véhicules électriques par les Américains, à travers un crédit d'impôts de 7 500 dollars pour l'achat d'une voiture assemblée aux États-Unis, et ce grâce à l'Inflation Reduction Act, les Républicains sont vent debout contre la technologie. Au point que l'interdiction des véhicules électriques a été envisagée au Wyoming. Cette décision du Wisconsin est-elle une autre illustration de la guerre culturelle qui a lieu actuellement outre-Atlantique ?