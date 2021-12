Les Etats-Unis proposent des aides massives pour migrer vers l'électrique (et ça ne plaît pas à l'Europe)

Dans les faits, les Américains polluent. Ils sont de loin les plus gros producteurs de plastique par habitant et ont projeté plus de CO 2 dans l’histoire qu’aucun autre pays. Aussi, le gouvernement de Joe Biden s'est engagé dans un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 ; or pour y parvenir, les propositions doivent casser des lignes… et la tirelire.

Dans ce sens, le « Build Back Better », le pendant social et environnemental du « Build Back Better Plan », propose de nombreuses mesures de soutien à la transition écologique. Profitant d'une enveloppe de 300 milliards de dollars dédiée aux énergies renouvelables, le président américain veut donner une grande impulsion à l'électrique sous forme de crédits d'impôts pouvant aller jusqu’à 12 500 dollars pour l’achat d’un véhicule et jusqu’à 30 % du montant d’une installation solaire :

« [...]le crédit d'impôt pourra atteindre 12 500 $ pour un véhicule électrique fabriqué aux États-Unis dans des usines administrées par les syndicats, pour une famille de la classe moyenne ».

Si cette offre peut faire rêver les consommateurs, ses détracteurs redoutent une hausse de l'inflation et une mauvaise répartition des crédits d'impôt, considérés par certains comme « des subventions pour les riches ».