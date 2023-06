Automobile : va-t-on bientôt être taxé au kilomètre ? Pourquoi la mesure interroge

Parmi les pistes évoquées aux États-Unis (et aussi étudiées en France), on retrouve l'idée du Vehicle Miles Traveled (VMT), une taxe sur les kilomètres parcourus, ou les miles outre-Atlantique, 1 mile étant égal à 1,6 kilomètre. Les oppositions ne manquent pas chez les Américains. L'association conservatrice Reforme California a estimé le coût annuel moyen supplémentaire par conducteur, compris entre 600 et 800 dollars. Une autre crainte porte sur le kilométrage d'un véhicule. Qui en aura connaissance ? Il est fort probable qu'une telle mesure soit accompagnée d'un système de traçage qui serait installé sur chaque véhicule. Avec toutes les dérives possibles que cela induit.