Motos : contrôle technique et aide de 6 000 euros, tout comprendre des annonces du gouvernement

Le contrôle technique des deux-roues deviendra obligatoire au « début de l'année 2024 ». On ne sait pas encore s'il le sera dès le 1er janvier, ou un peu plus tard. Le gouvernement n'a en tout cas plus ignoré le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative française avait, début juin, donné deux mois à l'exécutif pour instaurer le contrôle technique des deux-roues motorisés. Cette fois, la décision a bien été prise.