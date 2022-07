Aides à l'achat d'un vélo électrique : ce qui change à partir du 15 août

Depuis l’instauration du Bonus Vélo de l’État, le plafond maximal de la prime était de 200 euros. Le montant des ressources de l’acheteur n’influait pas sur l’aide allouée. Désormais, à partir du 15 août 2022, l’indemnité en faveur de l’achat d’un VAE passe à 300 euros. Elle sera de plus variable, en fonction des revenus déclarés par le particulier.

Une autre bonne nouvelle concerne les familles les plus modestes et les personnes en situation de handicap. Elles pourront profiter d’une prime allant jusqu’à 400 euros pour s’offrir un vélo à assistance électrique. Seule condition pour être éligible : percevoir un salaire de 1 350 euros nets par mois, pas plus.