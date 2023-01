Il est maintenant légal de pirater du contenu en Biélorussie, mais à une condition

En conséquence, les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni, entre autres, ont imposé de nouvelles sanctions à l’encontre du pays, le coupant des institutions financières, du commerce et des importations technologiques, mais également des industries de la défense, de l'aérospatiale et du maritime. Par ailleurs, plusieurs entreprises dont Amazon, Intel ou encore Airbnb ont suspendu leurs activités en Biélorussie.