MWC 2022 : la Russie n'est pas la bienvenue à la grande messe de la Tech et de la téléphone mobile

Décalé l'an dernier au début de l'été en raison de la pandémie de Covid-19, le MWC ne sera cette fois pas reporté à une date ultérieure. Mais à Barcelone, l'ambiance promet d'être encore toute particulière pour cette édition, qui se déroulera en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie. Les organisateurs du plus grand événement mondial dédié à l'industrie de la Tech et plus particulièrement de la téléphonie mobile ont pris la parole, vendredi, et annoncé certaines décisions fortes.