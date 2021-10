Tourisme : la plateforme Alentour veut simplifier la réservation et la distribution des activités de loisirs

La plateforme Alentour se destine à mettre en relation les professionnels et institutionnels du tourisme. Plus précisément, elle met en relation les fournisseurs d'activités (de petite ou moyenne taille) avec des hébergeurs touristiques et des institutionnels du secteur. Le but ? Permettre aux voyageurs de réserver une offre d'activités qui puisse à la fois être riche et variée.