Xavier Niel fait de l'opération de rachat d'actions d'Iliad un succès

Objectif atteint pour Iliad

Xavier Niel renforce son emprise sur son entreprise

Ces dernières années, pas aidé par des résultats en-deçà de ses ambitions, le groupe Iliad a vu son cours de Bourse chuter, depuis 2017 plus particulièrement. Mais la perspective d'une offre publique de rachat (OPRA) initiée par la société sur ses propres actions a semble-t-il convaincu les investisseurs. L'annonce de l'opération, le 12 novembre 2019 en marge de la présentation des résultats trimestriels, avait d'ores et déjà fait bondir le cours d'Iliad de 95 à 114 euros. Deux mois plus tard, le succès est confirmé pour la maison-mère de Free et Xavier Niel. Explications.L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, jeudi 16 janvier, un avis de résultat largement favorable à Iliad, annonçant l'apport possible de 15,2 millions d'actions en réponse à cette offre publique de rachat, alors que la firme s'était fixée l'objectif maximum de racheter 11,67 millions d'actions.Cela signifie que les investisseurs étaient prêts à céder à Iliad 15,2 millions d'actions. Au terme de cette OPRA, ouverte du 23 décembre 2019 au 13 janvier 2020 inclus, Iliad a donc demandé de procéder à une réduction des demandes, afin de racheter 11,67 millions de ses propres actions pour un montant brut total de 1,4 milliard d'euros, conformément à son objectif initial, avec un coût de 120 euros par action. Ce montant représente 19,7 % du capital de la société (sur la base des 59,2 millions d'actions distribuées le 31 décembre 2019).Xavier Niel, qui a fondé un groupe bientôt trentenaire (la firme est née en 1991) dont il est le principal actionnaire, possède environ 52 % du capital d'Iliad. En indiquant qu'il était prêt à souscrire à la totalité du montant de l'augmentation de capital, cela signifie que le milliardaire pourrait accroître sa participation au sein du capital du groupe à hauteur de 72 %.Jeudi, le jour de l'annonce, le cours de Bourse d'Iliad était relativement stable, autour de 119 euros. Ce vendredi 17 janvier, il était en hausse d'environ 1,5 % à la mi-journée. Opération réussie pour Xavier Niel.