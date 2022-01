Les fusées de SpaceX vont transporter des équipements militaires et de l'aide humanitaire pour le gouvernement américain

L'entreprise d'Elon Musk rencontre un certain succès auprès de l’armée américaine. Après avoir décroché un contrat de 149,2 millions de dollars avec la Space Development Agency pour la conception de satellites optimisés pour la détection et le suivi de missiles balistiques , SpaceX est cette fois-ci sollicité par l'US Air force pour développer un réseau spatial de fret militaire via l’orbite.