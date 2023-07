La Russie s'apprête à autoriser le piratage massif des œuvres culturelles occidentales... par vengeance

Si vous consultez régulièrement nos colonnes, vous savez que le piratage est très largement implanté en Russie. Que soit du côté des habitants souhaitant contourner les limitations imposées ou des pirates déployant des malwares dans le monde entier, ils sont présents et très actifs.

En compagnie d'autres pays comme le Viêt Nam, la Russie ne lutte pas vraiment contre le téléchargement illégal de contenu, et la guerre en Ukraine n'a fait que renforcer cet état de fait. Estimant ne plus rien devoir aux États-Unis ou aux entreprises telles que Netflix, Disney ou Warner Bros., la Russie est en passe d'aller encore plus loin. Selon Tom's Guide, le gouvernement va bientôt voter la loi fédérale 46-FZ, qui légalisera purement et simplement le piratage des œuvres occidentales.

Cette décision permettra aux internautes russes, privés des catalogues de nombreuses plateformes, d'accéder au contenu sans verser le moindre rouble. Dans la forme, la loi va limiter la propriété intellectuelle, mais dans les faits, elle va la supprimer. La Russie n'a plus aucune raison de punir le piratage des œuvres occidentales, elle va donc cesser de le faire.