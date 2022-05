En Russie, certaines salles de cinéma projettent désormais des films... piratés !

D'autres productions telles que Don't Look Up, de Netflix, ou encore Alerte Rouge, des studios Pixar, connaissent un sort similaire et sont disponibles en Russie malgré l'embargo opéré sur le pays voilà deux mois maintenant. Un comportement pirate que condamne l'Association russe des propriétaires de cinéma, qui prétend représenter près de 700 cinémas et 2600 salles de projection dans toute la Fédération de Russie : « La démonstration publique illégale de copies piratées, ou plutôt volées, de films dans les cinémas fait sortir le cinéma russe de l'arène légale et nous ramène aux jours sombres du commerce illégal des années 1990 ».