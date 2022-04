Vous avez aimé The Batman ? Vous allez pouvoir prendre du rab !

Lors de ce rassemblement, Warner Bros. est évidemment monté sur scène pour montrer quelques images de ses prochains blockbusters en cours de production. Il a également confirmé la mise en chantier d'un deuxième volet de The Batman.

Cette annonce n'est pas une immense surprise, tant le premier film, sorti début mars dans les salles, a été un très grand succès. Il a en effet amassé plus de 760 millions de dollars à l'international, et ce, malgré une fréquentation des cinémas toujours perturbée par la pandémie de COVID-19.

Le réalisateur Matt Reeves était présent lors de l'événement et a confirmé son retour pour une suite, à la fois à l'écriture et à la mise en scène. Le studio n'a pas donné d'autres détails sur l'histoire du film ni sur le casting envisagé. Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si Zoë Kravitz reviendra dans le rôle de Catwoman et si le Joker sera bel et bien le prochain adversaire de l'homme chauve-souris.