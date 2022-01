The Batman : la deuxième bande-annonce est disponible (et promet un thriller sombre comme on les aime)

C’est l’un des films les plus attendus de ce début d’année. The Batman, réalisé par Matt Reeves , dépeindra un Bruce Wayne plus jeune, inexpérimenté et torturé. Une proposition plus sombre et plus violente qui s’éloigne des autres versions cinématographiques du justicier de Gotham City pour mieux se rapprocher de l’essence même des comics. Pour permettre aux fans de prendre leur mal en patience, Warner Bros. publie une seconde bande-annonce.