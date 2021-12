The Batman dévoile un nouveau trailer, centré sur Catwoman

Dans cette nouvelle bande-annonce d'un peu plus de 2 minutes et demie, on voit donc un Batman interprété par Robert Pattinson et une Catwoman, jouée par Zoë Kravitz. Cette réinterprétation du film The Batman nous plonge dans l’ombre de Gotham City, au cours des jeunes années du justicier solitaire et philanthrope Bruce Wayne, alias « L’homme chauve-souris », vengeant ses concitoyens et semant la peur dans le cœur des criminels.