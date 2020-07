Batman: Death in the Family, un film d'animation DC interactif, dévoile une bande-annonce

Pour celles et ceux qui ne seraient pas au fait de cet arc assez connu de l'histoire de Batman, Jason Todd, a.k.a Robin, est assassiné par le Joker. Sauf que qu'il n'est en fait pas vraiment assassiné, et Todd revient plus tard métamorphosé sous la forme du Red Hood, qui va notamment affronter l'homme chauve-souris.

Dans cette version interactive de Batman: Death in the Family, Warner Bros promet plusieurs choix à opérer au court de l'histoire pour en influencer le déroulement, et même la fin. Il semble donc tout à fait possible de sauver Robin par exemple, qui pourra visiblement devenir un Red Hood beaucoup plus radical.