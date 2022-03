The Batman : une scène coupée dévoile la rencontre avec un personnage attendu

Si vous êtes allés voir The Batman au cinéma, et que vous êtes restés jusqu'à la fin, vous savez déjà que le Joker fait une fugace apparition dans le film de Matt Reeves. Du moins sa voix et son rire iconique, puisqu'on ne voit qu'à peine ses traits et ceux de son interprète, l'acteur Barry Keoghan (Les Éternels ).