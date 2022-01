The Batman : il ne faudra pas oublier de passer aux toilettes avant la projection...

Interprété cette fois par Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves, le metteur en scène des deux derniers opus de La Planète des Singes, ce film nous présentera un nouveau Bruce Wayne, qui n'a enfilé le costume de Batman que depuis deux ans. Ce film sera détaché de l'univers cinématographique DC et n'aura aucun lien avec les précédents métrages sortis ces dernières années, comme Justice League ou Wonder Woman.

Nouvelle origin-story, nouveaux vilains à présenter avec le Riddler et le Pingouin, mais aussi la présence de Catwoman : le programme semble chargé pour The Batman. La Warner va visiblement laisser à son metteur en scène les moyens de présenter convenablement tous les éléments de sa nouvelle adaptation.

Le studio a en effet confirmé que la durée du film est de 2 h 55, générique de 8 minutes inclus. C'est de fait la plus longue aventure solo de l'homme chauve-souris, mais également le troisième film de super-héros le plus long de l'histoire, derrière les 3 h 02 d'Avengers: Endgame et les 4 h 02 du Zack Snyder's Justice League , qui n'était toutefois sorti qu'en SVoD.

Le film sortira le 2 mars prochain dans les salles obscures, et nous vous invitons à découvrir pour patienter le très chouette thème musical de ce nouveau Batman, composé cette fois par Michael Giacchino et publié aujourd'hui par la Warner sur le Web.