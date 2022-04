Critique Alerte Rouge : quand Pixar fait sa crise d'adolescence, on en redemande !

À l'image de Mei, adolescente vive et exubérante, le film adopte un rythme effréné, afin de suivre au plus près les actions et les émotions de son personnage principal. Là où Pixar nous avait habitué à une mise en scène plus posée, plus sage, ici chaque scène et chaque plan peut être l'occasion de brusques mouvements de caméra ou d'un montage ultra-nerveux.

Pourtant Alerte Rouge ressemble sans aucun doute à un Pixar, et on retrouve bien la signature du studio dans les traits des personnages, les décors et la photographie. On le remarque peut-être moins qu'à l'ordinaire, tellement le film fonce à 1 000 à l'heure pour tenir une heure et demi sans bouts de gras, mais les textures ou les effets de lumières restent ce qu'il se fait de mieux dans le monde de l'animation en images de synthèse, et sont un ravissement de chaque instant pour la rétine.

Ne pas pouvoir en profiter sur un grand écran de cinéma est d'ailleurs presque un crève-cœur tant, comme c'était déjà le cas pour Soul, les équipes artistiques ont mis du cœur à l'ouvrage pour nous proposer un spectacle visuel de premier choix.