Le site web de l'université Paris 8 piraté par des hackers pro-russes, avec un message tout particulier

Si vous suivez la cyber-actualité autour de la guerre opposant l'Ukraine à la Russie, vous ne serez pas forcément surpris d'apprendre qu'une nouvelle attaque en ligne a eu lieu en ce weekend de l'Ascension. Cette fois-ci, c'est le site officiel de l'université Paris 8 (Vincennes – Saint-Denis) qui a été pris pour cible. Rendu inaccessible dès midi et durant de longues heures dans la journée du dimanche 23 mai 2023, le site permettait alors de seulement de visionner un message politique indiquant notamment « Vive la russie et la France fuck lukraine […] ». Pour la leçon d'orthographe, on repassera.