En France, un quart des internautes regarderaient la TV en direct via un service illégal

Livestreaming pour les matchs de foot

Attention : les pratiques illégales seraient risquées

Source : Le Télégramme

La Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet () ne sert pas qu'à sanctionner les internautes téléchargeant du contenu de façon illégale. Elle a également pour but de suivre lesdes consommateurs, en particulier lesDans cette optique, elle a conduit une, avec l'institut de sondage, quant aux. 1 800 internautes ont ainsi été sondés, entre le 27 novembre 2018 et le 3 janvier 2019.D'après les résultats de cette étude, en France,ont recours à un service illicite pour regarder des. Parmi les techniques les plus employées, lefigure en tête de liste (17 %). Il serait particulièrement populaire chez les, qui se rendraient sur des sites pirates pour éviter d'avoir à s'abonner aux (nombreuses) chaînes payantes.En effet, cette année, les droits TV des principales compétitions européennes étaient répartis entreet. Un fan de foot devait donc s'acquitter d'au moins 50 euros par mois pour voir l'ensemble des matchs (le prix variant en fonction des opérateurs et des offres). Cette dispersion aurait donc entraîné une hausse des pratiques illégales : beIN Sports avait ainsi estimé que 3,5 millions de Français s'adonnaient au livestreaming.Mais ce n'est pas la seule technique utilisée. Selon l', 14 % des internautes profitent d'une(Facebook Live, Periscope...) pour regarder desPar ailleurs, 5 % des interrogés auraient recours à l', boîtier permettant d'accéder illégalement à de multiples chaînes du monde entier, pour quelques euros par mois. Cette méthode resterait donc marginale, mais serait en forte croissance.Pour l'Hadopi, cette étude n'a pas seulement pour but d'alerter les ayants droit, mais également de prévenir le public quant aux. En effet, de telles pratiques pourraient exposer les enfants à desou mettre en péril lades appareils utilisés. Les utilisateurs pourraient également voir leursenvoyées à des acteurs non identifiés. Il serait donc préférable de confier ces informations à des entreprises connues, pour s'assurer de leur confidentialité