Décathlon à l'origine d'une fuite de 123 millions de données personnelles

Les données personnelles des salariés de Décathlon Espagne en accès libre sur le web

L'entreprise a colmaté la brèche et explique qu'il n'y pas de risque pour ses clients

Source : Info Security

Décathlon est la dernière entreprise majeure en date à faire face à une fuite massive de données personnelles C'est plus précisément la branche espagnole de la société qui vient de laisser fuiter pas moins de 9 Go de données, soit 123 millions d'enregistrements au total.Parmi les informations égarées sur le web, l'intégralité des données personnelles relatives aux employés du groupe, comme leurs noms, leurs adresses et numéros de téléphone ou leurs numéros de sécurité sociale. Les données de quelques clients de Décathlon faisaient également partie de la liste, notamment les identifiants de connexion et les mots de passe.C'est une équipe du service vpnMentor qui a découvert cette base de données sur un serveur non-sécurisé. «», explique t-elle.Des hackers en possession de tels renseignements pouvaient effectivement mener plusieurs actions, du phishing à l'espionnage industriel, grâce aux mots de passe administrateur retrouvés dans les différents fichiers disponibles.Décathlon a été prévenu le 16 février de la fuite de ces informations, quatre jours après la découverte de la base de données. L'entreprise a depuis fait le nécessaire pour retirer du web les données sensibles et se veut rassurante.», explique un porte-parole de la filiale.