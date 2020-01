iOS 13 aurait mis un sacré coup au business des publicités géolocalisées

© 9to5mac

Haro sur la collecte de données

Lire aussi :

Aux USA, il faut céder encore plus de données pour profiter du RGPD



Une dégringolade bien amortie

Via : Digiday

D'après Location Sciences, une entreprise spécialisée dans la collecte et la revente desdites données, le constat est sans appel : il y a beaucoup moins de données de localisation sur le marché.Alors que le taux de collecte des données de géolocalisation avoisinait les 100 % en 2016, le simple fait de proposer aux utilisateurs·rices de refuser ceaura suffi à faire s'effondrer les chiffres. Selon Benoit Grouchko, P.-D.G. de Teemo (une plate-forme de data marketing mobile), moins de 50 % des usagers·ères autorisent désormais la collecte d'informations relatives à leur position sur iPhone.», constate Jason Smith, responsable business chez Location Sciences - une régie spécialisée dans ce type de données.Une hostilité soudaine, dont les annonceurs éprouvent déjà les effets néfastes. «», regrette Paul Kasamias, Directeur associé pour Publicis Media Starcom.Une chute colossale, dont les effets seraient pourtant à minorer. Si la demande est désormais plus forte que l'offre sur le marché, les agences s'en frottent bien les mains. En réalité, cela leur permet surtout de vendre les données de localisation à un tarif bien plus élevé qu'auparavant ; leur rareté entraînant logiquement une inflation des prix.Pourtant, certains avertissent sur les dérives potentielles de telles barrières appliquées à des données que les annonceurs s'arrachent. Doug Chisholm, P.-D.G. de Rippll (un autre spécialiste de la géolocalisation), admet notamment être régulièrement contacté par des entreprises en pleine croissance, lesquelles se vantent «».Pour lui, il n'est pas impossible que «» précise-t-il encore, il n'a «». De quoi minimiser l'impact réel de la politique d'Apple, laquelle est d'ailleurs aussi suivie du côté d'Android, qui propose une solution similaire.Et Jason Smith d'admettre, pour conclure, que si le positionnement GPS est bel et bien bloqué par les contre-mesures d' iOS 13 , la localisation d'un individu peut toujours être déterminée de façon moins précise. «(de la localisation GPS, NDLR)». De faible qualité, mais disponibles donc.