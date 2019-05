Londres : les utilisateurs du Wi-Fi public du métro seront trackés dès cet été

Un suivi de masse basé sur les connexions Wi-Fi des usagers



Une analyse des comportements pour fluidifier le trafic et augmenter la visibilité des annonceurs



Source : The Verge

Dès le 8 juillet 2019, Transport for London (Tfl), la compagnie gestionnaire du réseau dede la capitale britannique, va lancer un système de suivi de ses usagers grâce à leurs smartphones.Le dispositif va utiliser les différents points d'accèsplacés de part et d'autre des 260 stations pour suivre à la trace les utilisateurs. Même si ce dernier ne cherche pas à rejoindre le réseau public proposé, le smartphone va quand même tenter de se connecter et le système de suivi va enregistrer l'adresse MAC du smartphone pour l'identifier et suivre son parcours.Un premier test avait effectué en 2016 et en seulement quatre semaines, l'entreprise avait récolté pas moinsauprès de 5,6 millions d'appareils mobiles en déplacement sur 42 millions de trajets.Tfl tient néanmoins à rassurer les millions d'usagers du métro londonien et explique que chaque connexion sera rendue, l'adresse MAC étant immédiatement transformée en identifiant unique et impossible à associer à un individu. Des panneaux seront aussi installés à l'entrée de chaque station pour prévenir du suivi effectué.Mais pourquoi un suivi d'une si grande ampleur ? Tfl indique y voir plusieurs intérêts. Le premier sera, leurs habitudes de transport comme les lignes les plus utilisées ou les trajets les plus fréquents.Ensuite, ses données pourront être utilisées par le personnel du métro londonien pourles voyageurs sur les itinéraires alternatifs à privilégier en cas de grande affluence. Ces informations seront également communiquées aux services de cartographie, comme Google Maps, afin d'y diffuser des alertes de fréquentation et d'adapter les itinéraires proposés.Enfin, Tfl veut se servir des données recueillies pourdans les stations. En fonction du nombre de passagers, la régie publicitaire pourra modifier la disposition des affiches pour maximiser leur visibilité.Une seule solution existe pour échapper au tracking si vous devez emprunter le métro londonien à partir de cet été :de votre smartphone ce qui empêchera le système d'accéder à votre appareil.